Средняя стоимость земли в Украине за год снизилась. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Так, стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство за 2008 год снизилась на 28,5% (473 долл.) – до 2131 долл. за сотку.

Во Львовской области cредняя стоимость земли под коттеджное строительство за текущий год снизилась на 3,91% или 132 долл. – до 3 249 долл. за сотку.

Стоимость земли в Днепропетровской области за год снизилась на 6,15% – до 3 тыс. 583 долл./сотка

Земля в Одесской области за год подешевела на 7,68% или 711 долл. – до 8 542 долл. за сотку.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.