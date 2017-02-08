Кабмин продлил действие "теплых" кредитов и выделил на них 400 миллионов

Кабинет министров Украины продлил действие программы частичной компенсации так называемых "теплых" кредитов, направляемых на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном секторе, и выделил на эти цели 400 миллионов гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на вице-премьер-министра - главу ведомства Геннадия Зубко.

"Мы не только продлили программу на 2017 год, но и усовершенствовали процедуру предоставления кредитов, усилили контроль за внедрением энергоэффективных мероприятий и использованием средств, предусмотрели систему мониторинга эффективности выполнения программы", - цитирует пресс-служба Зубко.

Как уточнили в пресс-службе, на программу "теплых" кредитов в 2017 году предусмотрели 400 миллионов гривень.

"Программа "теплых" кредитов доказала свою эффективность и востребованность у населения. С момента старта программы на внедрение энергоэффективных мероприятий выдано более 163 тысяч кредитов на сумму 2,7 миллиарда гривень, которыми воспользовались граждане, ОСМД и ЖСК", - подчеркнул Зубко.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по выдаче населению "тёплых" кредитов.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.