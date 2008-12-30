Стоимость жилья на вторичном рынке Киева снизилась на треть

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за текущий год снизилась на 33,23% (1 143 долл.) – до 2 297 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 788 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 741 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за данный период снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 35,76% (1620 долл.), до 2911 долл., Оболонском – на 31,83% (1050 долл.), до 2248 долл., Днепровском – на 35,32% (1041 долл.), до 1906 долл., Голосеевском – на 32,06% (1087 долл.), до 2304 долл., Соломенском – на 37,80% (1281 долл.), до 2107 долл., Печерском – на 25,16% (1258 долл.), до 3741 долл., Святошинском – на 38,77% (1197 долл.), до 1890 долл., Подольском – на 38,87% (1313 долл.), до 2065 долл., Дарницком – на 34,50% (948 долл.), до 1800 долл. и Деснянском районе – на 28,14% (700 долл.), до 1788 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.