Завтура назначен заместителем главы Госкомзема

Кабинет министров Украины своим распоряжением №1638-р от 27 декабря т.г. назначил Дмитрия ЗАВТУРА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенном на Правительственном портале.

При этом распоряжением Кабмина №1634-р от 27 декабря т.г. по собственному желанию уволен с должности заместителя главы Госкомзема Александр ЧЕРПИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Кабмин назначил главой Госкомзема Олега КУЛИНИЧА.

Первым заместителем главы Госкомзема был назначен Олесь ИВАЩЕНКО.

При этом правительство уволило с должностей заместителей главы Госкомзема Галину ЯЦИШИНУ, Виктора ПЕТРУКА, Михаила ГАРБУЗА. Также с должности первого заместителя главы ведомства был уволен Антон ТРЕТЯК.