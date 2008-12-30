Министр регионального развития и строительства и зампред Комитета по строительству и ЖКХ ВР

Вопросы анкеты УНИАН:

1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)?

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли (сфере деятельности) в 2008 г. (позитивное/негативное)?

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)?

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году (позитивное/негативное)?

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Министр регионального развития и строительства Украины Василий Куйбида: 1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Принятие Украины во Всемирную торговую организацию.

Негатив - Стихийное бедствие в западной Украине; финансовый кризис.

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли в 2008 г.?

Позитив - Изменение согласительно-разрешительной системы в строительной сфере.

Негатив - Падение объемов строительно-монтажных работ вследствие мирового финансового кризиса.

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Мероприятия, связанные с увековечиванием памяти жертв Голодомора, поскольку это содействует самоосознанию нации.

Негатив – Политический кризис в Украине.

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году?

Позитив – Президентские выборы.

Негатив - Президентские выборы.

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Заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Верховной Рады Александр Попов:

1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив - В 2008 году началось строительство крупного Еристовского горно-обогатительного комбината на территории Комсомольского городского совета. Это комбинат, который будет производить около 10 млн. тонн окатышей в год, что говорит о его серьезных размерах и перспективах. Рядом с ним забиты первые сваи металлургического комбината “Ворскла Сталь”. Это инвестиции в размере нескольких миллиардов долларов в экономику страны, увеличение ее экспортного потенциала, создание большого количества рабочих мест. Я считаю, что это значительное событие, и мне приятно, что оно относится к моему родному городу.

Негатив - Принятие двух государственных бюджетов. Хотя бюджет 2008 года принимался в последние дни 2007 года, я бы и его отнес к негативным моментам этого года, точно так, как и бюджет-2009. Потому что и первый, и второй – это бюджеты, которые практически остановили развитие страны, привели к значительному росту инфляции, падению покупательской способности населения, созданию огромного дефицита средств местных бюджетов в этом и прошлом году.

Думаю, что финансовый кризис – это палочка-выручалочка для нашего правительства, за него можно спрятаться, как за стеной. На самом деле негативные процессы в экономике спровоцированы прежде всего политикой правительства, а закон о бюджете – это один из инструментов ее проведения.

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли (сфере деятельности) в 2008 г.?

Позитив - Есть маленький город Миргород. В этом городе в 2008 году начали внедрять технологию раздельного сбора бытовых отходов. Сейчас этой технологией охвачены как частный сектор, так и массовая застройка города. Хотя данный момент не очень был замечен, но на самом деле это очень серьезный шаг к цивилизованному решению проблем в утилизации бытовых отходов. Миргород может быть образцом в этом направлении даже для крупных городов Украины.

Негатив - В жилищно-коммунальной сфере все процессы были негативные. Они были обратные тому, что происходило в 2007 году.

Среди негативных явлений я также хотел бы отметить конфликт, который возник в Киеве между НАК “Нафтогаз” и местным самоуправлением. Потому что, когда общее дело в части оказания населению жилищно-коммунальных услуг решается как в басне “Лебедь, рак и щука”, страдают люди. Эта ситуация характерна для понимания того, насколько государство оторвано от проблем местного самоуправления. А с другой стороны, оно старается постоянно обвинять в каких-то проблемах муниципалитеты.

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Позитивом я бы считал принятие Закона Украины “О реализации жилищных прав жителей общежитий”. Это закон, касающийся более миллиона людей, которые по понятным причинам не реализовали свое право на приватизацию государственного жилого фонда. В нормальных экономических условиях это очень большой толчок для того, чтобы эти люди могли приватизировать жилье и иметь какой-то капитал в виде недвижимости, получить в банке займ и начать строительство квартиры. Это не только важный социальный момент, но он бы подтолкнул нашу экономику, особенно жилищное строительство.

Негатив - Очень негативным моментом является сам факт того, что когда возникли трудности, Президент, правительство и Национальный банк начали работать каждый в своем направлении. В стране так не должно быть. Это, наверное, и причина того, что у нас были проблемы и с курсовой политикой.

Кроме того, мне хочется отметить большую ошибку, которую совершил Президент, когда поддержал одну из сторон грузинско-российского конфликта. Нам надо было бы не поддерживать какую-либо из сторон, а дождаться каких-то заключений международных комиссий и потом делать выводы.

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году?

Позитив - Новый президент и новое правительство. Я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что то, о чем я говорил выше, подтверждает, что у нас нет стабильной государственной власти, а система государственного управления разрушена.

Негатив - Я ожидаю, что у нас будут социальные конфликты на почве неспособности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в некоторых городах Украины предоставить стабильные жилищно-коммунальные услуги. Это связано с тем, что уже сегодня нет возможности платить за потребленные энергоносители, с огромным дефицитом бюджета, заложенном в 2008-2009 годах. Поэтому мы можем оказаться без тепла в зимний период. И со стопроцентной уверенностью могу сказать, что без горячей воды с весны и до осени следующего года, даже наверное и в столице.

(УНИАН)

Продолжение следует...