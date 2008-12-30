Стоимость продаж жилья на первичном рынке Киева снизилась

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на первичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 47,9% (1098 долл.) – до 1194 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1007 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составляет 2290 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за данный период снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 42,38% (1648 долл.), до 2290 долл., Шевченковском – на 52,64% (1724 долл.), до 1551 долл., Голосеевском – на 55,59% (1486 долл.), до 1187 долл., Соломенском – на 59,56% (1636 долл.), до 1111 долл., Дарницком – на 43,10% (827 долл.), до 1092 долл., Деснянском – на 36,43% (577 долл.), до 1007 долл., Подольском – на 60,99% (1568 долл.), до 1003 долл., Днепровском – на 54,03% (1297 долл.), до 1103 долл., Оболонском – на 36,19% (1080 долл.), до 1905 долл. и Святошинском районе – на 47,35% (1065 долл.), до 1184 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева. Компания анализировала стоимость жилья в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию, т.е. инвестиции осуществляются на этапе строительства.