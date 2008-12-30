Днепропетровск исключил строительство метро

Днепропетровск исключил из программы подготовки к Евро-2012, которая будет представлена исполкому УЕФА, пункт о продолжении строительства местного метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, ветка Днепропетровского метрополитена не связана непосредственно с доставкой туристов и болельщиков с авто- и железнодорожного вокзалов к стадиону «Арена Днепр».

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что работы на двух наземных станциях метро – «Театральной» и «Центральной» – будут продолжены, чтобы очистить центральный проспект от временных конструкций, расширить транспортные потоки и улучшить общую панораму города.

По словам мэра Днепропетровска, финансирование работ по строительству метро из госбюджета на 2009 год пока неизвестно.

Также И.КУЛИЧЕНКО сообщил, что городские власти намерены реконструировать трамвайные маршруты, соединяющие вокзалы со стадионом «Арена Днепр» и центральными районами Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, руководство Днепропетровской области обратилось к Кабинету Министров с просьбой предусмотреть в госбюджете на 2009 год выделение 100 млн. грн. для продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске.