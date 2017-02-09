Порошенко подписал закон, который усиливает противодействие незаконному строительству в Украине

Согласно новому закону, порядок оформления разрешительных документов будет определяться не по категории сложности объекта строительства, а по классу последствий (незначительный, средний, значительный), говорится в сообщении на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Строительство объектов среднего и значительного класса последствий будет осуществляться исключительно по разрешительной системе. Таким образом крупные жилые комплексы, многоэтажные дома, социальные объекты, торгово-развлекательные комплексы, офисные здания будут возводиться исключительно при наличии полного пакета разрешительной документации.

Читайте такжеТреть строек в Украине ведется с нарушениями - на 20% больше, чем годом ранее

«Такие шаги значительно усилят эффективность борьбы государства против незаконных застроек уже на этапе оформления разрешительных документов, – сообщил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев.

По его словам, недобросовестные застройщики больше не смогут занижать категорию сложности, чтобы возводить такие объекты, сознательно декларируя недостоверную информацию – о праве на земельный участок, градостроительные условия и ограничения, или избежать прохождения строительной экспертизы.

Также усиливается ответственность государственных органов власти, в частности, должностных лиц органов госархстройконтроля, за принятые ими решения.

«Четкие правила оформления разрешительной документации, которые устанавливаются согласно новой редакции Закона, устранят возможности для манипулирования градостроительным законодательством как со стороны застройщиков, так и должностных лиц», – отметил Кудрявцев.

По его словам, имплементация норм Закона позволит существенно повысить рейтинг Украины в Doing Business и положительно повлияет на развитие строительной отрасли в целом.