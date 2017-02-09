Порошенко подписал закон, который усиливает противодействие незаконному строительству в Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности". Этот закон значительно усиливает противодействие государства против незаконного строительства и повышает ответственность застройщиков за нарушения.
Согласно новому закону, порядок оформления разрешительных документов будет определяться не по категории сложности объекта строительства, а по классу последствий (незначительный, средний, значительный), говорится в сообщении на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Строительство объектов среднего и значительного класса последствий будет осуществляться исключительно по разрешительной системе. Таким образом крупные жилые комплексы, многоэтажные дома, социальные объекты, торгово-развлекательные комплексы, офисные здания будут возводиться исключительно при наличии полного пакета разрешительной документации.
Читайте такжеТреть строек в Украине ведется с нарушениями - на 20% больше, чем годом ранее
«Такие шаги значительно усилят эффективность борьбы государства против незаконных застроек уже на этапе оформления разрешительных документов, – сообщил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев.
По его словам, недобросовестные застройщики больше не смогут занижать категорию сложности, чтобы возводить такие объекты, сознательно декларируя недостоверную информацию – о праве на земельный участок, градостроительные условия и ограничения, или избежать прохождения строительной экспертизы.
Также усиливается ответственность государственных органов власти, в частности, должностных лиц органов госархстройконтроля, за принятые ими решения.
«Четкие правила оформления разрешительной документации, которые устанавливаются согласно новой редакции Закона, устранят возможности для манипулирования градостроительным законодательством как со стороны застройщиков, так и должностных лиц», – отметил Кудрявцев.
По его словам, имплементация норм Закона позволит существенно повысить рейтинг Украины в Doing Business и положительно повлияет на развитие строительной отрасли в целом.