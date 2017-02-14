"Укргазбанк" и "Укрбуд" запустили программу доступного жилищного кредитования под 10% годовых

Как сообщает пресс-служба "Укрбуда", цель сотрудничества финансового учреждения и строительного гиганта – вдохнуть новую жизнь в ипотечное жилищное кредитование в Украине. Первым результатом совместных усилий сторон уже стала новая социальная программа, по которой процентная ставка по кредитам на жилье снижена до 10% годовых. Финансисты отмечают, что это как минимум вдвое ниже ставок по любым другим существующим сегодня программам.

"Рынок ипотеки – это естественно, каждый человек должен где-то жить и абсолютно удобно пользоваться кредитами. Единственная проблема – это стоимость. И мы сделали первый шаг, чтобы эту стоимость снизить, - говорит глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко. - Мы подписали соглашение, согласно которому каждый сможет получить ипотечный кредит под ставку 10% годовых. И сегодня срок такого кредита очень большой – до 20 лет".

Такие условия предоставляются всем клиентам «Укргазбанка», берущим кредиты на покупку жилья в новостройках «Укрбуда» - как уже сданных в эксплуатацию, так и строящихся. В целом аккредитацию в банке получили почти 40 объектов корпорации. По словам строителей, для многих покупателей, которые не могут сразу оплатить всю стоимость жилья, привлечение ипотечного кредита под небольшой процент может стать достойной альтернативой рассрочке от застройщика.

"При рассрочке вы выкупаете определенное количество метров, а на невыкупленные метры цена не фиксируется, - подчеркивает генеральный директор компании «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода. - Если же инвестор берет кредит, он уже не зависит ни от каких цен. Это большой плюс, он выкупает сразу сто процентов и фиксирует стоимость квадратного метра по нынешней цене".

Согласно проведенному сотрудниками «Укргазбанка» анализу, большинство их клиентов, берущих кредиты, стараются погасить долг в как можно более сжатые сроки – от полугода до двух лет. Поэтому в банке ожидают, что сниженная ставка на первый год позволит обзавестись жильем многим украинским семьям, у которых раньше не было такой возможности.