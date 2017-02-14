Финляндия может забрать у россиян недвижимость вблизи стратегических объектов

Министерство обороны Финляндии в марте 2017 года рассмотрит сделки иностранцев с недвижимостью, которые могут угрожать безопасности страны. Некоторые из них могут быть отменены.

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Об этом заявила депутат парламента Финляндии Суна Кюмяляйнен, сообщает Prian.ru.

«Стало ясно, что некоторые сделки придется разорвать, поскольку были проданы объекты, расположенные в критично неверных точках», - говорит Кюмяляйнен.

Представительница Социал-демократической партии собирается выдвинуть инициативу, согласно которой сделки с недвижимостью для граждан из-за пределов ЕС и ЕЭС требовали бы индивидуального разрешения.

Сейчас Министерство обороны страны проверяет сделки с недвижимостью, заключенные вблизи объектов стратегического назначения. Само понятие такого объекта пока является недостаточно конкретным. И, по мнению депутата, его необходимо расширить.

«У нас есть вышки сотовой связи, расположенные на тесно заселенной местности, недвижимость, расположенная в приграничной зоне, не говоря уже о дачных коттеджах, расположенных в зоне, смежной с военными аэропортами», – объясняет Кюмяляйнен.

Напомним, что за последние несколько лет депутат много раз предлагала парламенту рассмотреть вопрос о запрете покупки россиянами домов в Финляндии, однако эти инициативы не набирали минимального числа голосов, необходимых для начала этой процедуры.