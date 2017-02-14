МВФ требует от Кабмина отменить оплату "коммуналки" в рассрочку - СМИ

Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальные услуги в рассрочку.

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Об этом говорится в проекте меморандума Украины и МВФ, который есть в распоряжении ЭП.

В частности, МВФ требует до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев (в рассрочку - ред.).

Стоит отметить, что этот пункт до сих пор остается несогласованным.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

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Этот пункт Украина частично выполнила. В частности, пересмотрены социальные нормативы использования газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Как известно, Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку 19 октября.

Согласно этой норме, потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо оплатить равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.