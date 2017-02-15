Киев продлил срок приема коммуналки со скидкой до 25 февраля – "Ощадбанк"

Киевские власти, как и месяцем ранее, продлили срок приема коммунальных платежей в столице со скидкой до 25 февраля 2017 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе государственного «Ощадбанка», объясняя это решение заявлением «Укрпочты» о временном прекращении приема платежей в пользу коммунального предприятия ГИОЦ.

Учитывая значительный рост количества плательщиков коммунальных услуг, в банке рекомендовали активнее использовать дистанционные каналы оплаты, включая мобильный и интернет-банкинг, сайты ГИОЦ gioc.kiev.ua и ЦКС cks.kiev.ua, а также информационно-платежные терминалы.

«Просим учитывать указанные обстоятельства и с пониманием отнестись к дополнительной нагрузке на сотрудников наших отделений», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 января «Укрпочта» временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" в связи с нерентабельностью услуг.