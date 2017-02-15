Луценко поручил проверить работу Нацкомиссии по контролю за коммунальными тарифами

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал поручение проверить работу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), относительно контроля за коммунальными тарифами для населения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совещания с участием руководителей региональных прокуратур и руководителей самостоятельных структурных подразделений ГПУ по итогам работы Генпрокуратуры за прошлый год.

По словам Луценко, центральный аппарат ведомства в этом году должен провести проверку НКРЭКУ относительно того, как комиссия контролирует тарифы.

Он отметил, что самые высокие тарифы на коммунальные услуги - в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что структуру коммунальных тарифов в Украине формируют местные органы власти и представляют свои решения для проверки и утверждения в НКРЭКУ.

По словам Гройсмана, именно местные власти, а не правительство, несут ответственность за уровень и конечную стоимость коммунальных услуг в регионах.