Госэнергоэффективности и "ПриватБанк" договорились о взаимодействии в сфере "теплых" кредитов

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению и национализированный "ПриватБанк" подписали договор о взаимодействии в сфере предоставления "теплых" кредитов, предполагающих возмещение заемщикам части кредита на приобретение энергоэффективных материалов и оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Госэнергоэффективности договор подписал руководитель агентства Сергей Савчук, со стороны банка – глава правления Александр Шлапак.

Как отметил в ходе церемонии подписания Савчук, с начала действия госпрограммы – октября 2014 года – ею воспользовались более 215 тысяч семей, получив почти 2,8 миллиарда гривень кредитов на утепление своего жилья, компенсация правительства по которым составила 1,16 миллиарда гривень.

"На сегодняшний день временно предусмотрен лимит в 432 миллиона гривень с возможностью увеличения этих расходов в дальнейшем. Этот лимит распределен поровну между банками, но "ПриватБанку" для начала предоставлена несколько меньшая сумма – 100 миллионов гривень, поскольку пока что он не имеет истории по работе с "теплыми" кредитами с населением и ОСББ", - сказал он.

По словам чиновника, если "ПриватБанк активно включится в этот процесс, это будет основанием для переформатирования лимита между банками и обращения к правительству с предложением увеличить общее финансирование проекта".

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В свою очередь Шлапак отметил, что "ПриватБанк" предлагает своим клиентам "безбумажное" оформление кредита, то есть возможность выбора и оплаты оборудования в режиме "онлайн" с применением мобильных и интернет-приложений банка. По его словам, банк уже предварительно рассчитал лимиты кредитования на 70 миллиардов гривень для 5,5 миллиона физлиц из 20 миллионов своих клиентов, и они смогут получить соответствующие кредиты, а также есть лимиты на 3,5 миллиарда гривень для 12 тысяч клиентов банка - ОСББ.

"Мы взяли на себя задачу поставить ставку от 18% до нуля и никаких комиссий для банка. Мы сможем большинство кредитов выдать людям по ставке от нуля до 5-6%", - сказал Шлапак, отмечая, что банк рассматривает этот проект как задачу правительства реализовать программу с максимальной пользой для людей и минимальными их расходами, а не способ заработка. "Мы с понедельника запускаем эту программу, отправляем письма-уведомления всем нашим клиентам о том, что программа начинается. Думаю, что до марта месяца мы выдадим первые кредиты", - добавил он.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по выдаче населению "тёплых" кредитов.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

В настоящее время программа реализуется тремя крупнейшими государственными банками – "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".