Национализированный "ПриватБанк" начнет выдавать ипотечные кредиты

Национализированный «ПриватБанк» может начать выдачу ипотечных кредитов гражданам в течение месяца, сообщил журналистам глава правления банка Александр Шлапак.

Читайте такжеГосэнергоэффективности и "ПриватБанк" договорились о взаимодействии в сфере "теплых" кредитов

«Ипотеку будем выдавать. Мы утвердили на КУАПе (Комитет управлении активами и пассивами) новые проекты. Думаю, что запуск будет в течение месяца», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос о новых кредитных программах банка.

По его словам, взять кредит можно будет для покупки жилья как на первичном, так и вторичном рынке, однако банк не будет связываться с недостроями.

При этом Шлапак анонсировал, что ставки для клиентов будут достаточно привлекательными. «Я думаю, что они нас приятно удивят», - добавил он, не уточняя конкретных показателей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

По оценкам Национального банка Украины, банковская система после проведенной очистки готова к кредитованию, при этом регулятор видит перспективы для развития ипотечного кредитования.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2016 году выросли на 1,913 млрд грн, или на 0,2%, – до 1,256 трлн грн, при этом объем кредитов физлицам за этот период сократился на 10,4% или на 18,326 млрд грн – до 157,385 млрд грн.