Цены на жилье в Казахстане снизились

В 2008 году цены продажи нового жилья уменьшились на 8,7%, в 2007 году - увеличились на 30,2%, - сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство республики по статистике.

По оценке госагентства, цены перепродажи благоустроенного жилья за прошедший год снизились на 20,4%, притом, что в 2007 году цены на вторичном рынке жилья выросли на 42,6%.

Казахстан год назад первым среди стран СНГ столкнулся с "ипотечным кризисом". Казахстанские банки, пользуясь высокими кредитными рейтингами страны, заимствовали на зарубежных финансовых рынках значительные средства, большая часть из которых была вложена в ипотечное кредитование. На этом фоне цена за квадратный метр жилья в крупных городах Казахстана поднялась до 3-5 тысяч долларов. После развития мирового финансового кризиса ипотечное кредитование в Казахстане свернулось, цены на жилье упали, многие стройки остановились.

Правительство Казахстана намерено выделить 5 миллиардов долларов на решение проблем с ипотечными кредитами, впервые на эти цели будут привлечены средства пенсионных фондов. Специальная программа ипотечного кредитования и развития жилищного сектора будет действовать только в отношении незавершенных объектов жилого строительства, в основном в Астане и Алма-Ате.

На финансирование этой "специпотеки" через нацфонд "СамрукКазына" выделяется на возвратной основе порядка 5 миллиардов долларов, в том числе, 3 миллиарда будут заимствованы из Национального фонда, 2 миллиарда - дополнительно привлечены из средств накопительных пенсионных фондов.

До сих пор казахстанские накопительные пенсионные фонды имели право инвестировать только в гарантированные государством инструменты. Скупка ценных бумаг коммерческих компаний запрещена законодательством и считается высокорискованной операцией.

Для реализации программы планируется открыть кредитную линию в банках второго уровня сроком на пять лет по льготной ставке. В свою очередь, банки будут выдавать новым заемщикам ипотечные кредиты по фиксированной ставке на уровне ставки рефинансирования 10,5% на срок до 15 лет с правом досрочного погашения. В настоящее время ставка по ипотечным кредитам составляет 15-16%, право досрочного погашения оговаривается заемщиком с банком в каждом отдельном случае.