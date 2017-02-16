Киевская власть призвала отельеров не завышать цены во время проведения "Евровидения-2017"

Киевская городская государственная администрация (КГГА) призвала владельцев гостиничного бизнеса не завышать цены на проживание в гостиницах во время проведения в столице «Евровидения-2017».

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя ведомства Алексея Резникова.

«Хочу сообщить, что на днях состоялась встреча руководства нашего управления туризма с представителями гостиничного бизнеса. Среди прочего, обсуждалось необоснованное повышение цен на проживание во время проведения «Евровидения-2017». Мы провели разъяснительную работу и представители бизнеса пообещали урегулировать данный вопрос, и привести цены к экономически обоснованным», - цитирует пресс-служба Резникова.

По его словам, поступили жалобы относительно необоснованного повышения цен на проживание в гостиницах во время проведения в Киеве "Евровидения".

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Также Резников подчеркнул, что Киев готов провести «Евровидение» на высоком уровне.

«Мы определили необходимые работы по благоустройству и вскоре, как только позволят погодные условия, начнем их выполнения. То же самое касается ремонта дорог, а их пока одновременно 40 ремонтируют уже, обустройство набережной и тому подобное. Активная работа в части безопасности, медицины, продвижения», - цитирует пресс-служба Резникова.

В пресс-службе добавили, что потенциал Киева в части размещения туристов в отелях достигает 19 500 мест, при том, что в течение двух недель город ожидает около 20 000 туристов. Кроме того, еще около 2 тысяч мест есть в отелях в пригородной полосе.

Как сообщал УНИАН, ранее Резников отмечал, что киевский бизнес в 2017 году сможет заработать около 20 млн евро за две недели проведения в Украине песенного конкурса «Евровидение» благодаря большому потоку туристов.