В Украине строительные работы немного подешевели

В ноябре 2008 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине снизилась на 0,2% по сравнению с октябрем.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре прошлого года стоимость строительно-монтажных работ, по сравнению с ноябрем 2007 года, выросла на 34,1%.

Больше всего в ноябре (по сравнению с октябрем 2008 г.) подешевели работы по строительству транспортных сооружений – на 1%, по строительству других инженерных сооружений – на 1%, по строительству нежилых зданий – на 0,5%. При этом работы по строительству жилья подорожали на 0,2%.

В январе-ноябре 2008 г. стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 г. стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 0,9%, в сентябре т.г. – на 1,4%, в августе – на 2,1%, в июне - на 3,7%, в мае – на 3,2%, в апреле – на 4%, в марте – на 3,5%, в феврале – на 2,9%, в январе - на 2,2%.