В Украине из-за подорожания электроэнергии пересчитают субсидии

Размер субсидий, начисляемых органами социальной защиты в качестве частичной компенсации стоимости коммунальных услуг, в марте будет пересмотрен и пересчитан в связи с плановым повышением тарифов на электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице правительства в Facebook.

Читайте такжеЦена электроэнергии для населения на 60% ниже обоснованного уровня – НКРЭКУ

«В марте 2017 года будет произведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию, - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что перерасчет субсидий осуществляется органами социальной защиты населения автоматически.

Правительство также намерено компенсировать рост тарифов за тепло для тех потребителей, которые получают счета согласно нормативам потребления.

«Доплата будет проведена через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения, предусматривающий поэтапный рост до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Последний этап повышения запланирован на 1 марта 2017 года.

По данным Госстата, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2016 году были назначены 7,7 млн семей, что составило 103,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями.