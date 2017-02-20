Недвижимость Лондона на фоне Brexit подешевела до шестилетних минимумов

Цены на недвижимость в Лондоне упали за год до шестилетних минимумов на фоне Brexit и высоких цен прошлых периодов, сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ данных с сайта Rightmove и иных источников. Темпы роста цен на недвижимость в остальной части Великобритании сократились до четырехлетних минимумов, отмечает агентство.

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Средние цены на недвижимость сократились на 0,4% в феврале по сравнению с годом ранее. Рост цен за январь составил 2,9%. Это самые медленные темпы роста цен с момента окончания рецессии в британской экономике в 2009 году. Анализ цен проведен в фунтах стерлингах и не учитывает фактор девальвации национальной валюты Великобритании после Brexit, передает RNS.

1 февраля британская Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) приняла законопроект о Brexit во втором чтении. Соответствующее голосование было проведено после решения Верховного суда, постановившего, что правительство страны не вправе принимать решение о выходе из ЕС без решения парламента, поскольку это решение повлечет за собой изменения в британском законодательстве, что является прерогативой парламента.