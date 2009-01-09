Западные инвесторы покидают украинский рынок недвижимости

В 2009 году интерес к украинской недвижимости останется за инвесторами из России и стран Востока.

Такое мнение УНИАН высказал директор девелоперской компании «Build and Live Development» Виктор РАСПУТНЫЙ.

По его данным, на протяжении 2008 года свой интерес к инвестированию в украинскую недвижимость проявляли компании из Испании, Франции, Австрии, Швейцарии, Германии и России.

В.РАСПУТНЫЙ отметил, что на сегодняшний день количество потенциальных инвесторов сократилось на 60-70%.

По его словам, с наступлением кризиса на рынок было выставлено большое количество проектов – либо в поиске соинвестора, либо к продаже. «Поскольку прямые инвестиции на сегодняшний день едва ли не единственный способ, предотвращающий замораживание объектов и предлагающий альтернативные пути развития проектов недвижимости и источников финансирования в условиях отсутствия на сегодняшний день доступных банковских кредитных схем», - уточнил он.

В.РАСПУТНЫЙ добавил, что размеры проектов и объемы инвестиций для сегодняшних инвесторов стали менее масштабными. В частности, интерес проявляется к бизнес центрам класса «А» и «В+» в центральных частях города, площадью 5-15 тыс. кв.м, преимущественно на этапах строительства.

«Также выборочно изучаются проекты торгово-развлекательных центров, а рассмотрение логистических комплексов откладывается до лучших времен. Жилая недвижимость перестала быть фаворитом и не интересует в принципе», - резюмировал эксперт.