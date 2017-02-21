Объем субсидий на комуслуги в январе вырос на четверть - до 920 миллионов

Жителям Украины в январе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 920,2 миллиона гривень, что на 23,5% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 581,9 миллиона гривень, в сельской – 338,3 миллиона гривень.

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По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе были назначены 604,9 тысячи семей (126,4% обратившихся за субсидией, учитывая тех, кто обратился в 2016 году, но получил только в 2017 году). В городской местности субсидии назначены 417,1 тысячи семей, в сельской – 187,8 тысячи семей. По сравнению с январем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 13,4%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года увеличился на 15,3% – до 1521,2 гривни.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году.