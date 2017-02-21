Рада отказалась упростить приватизацию земельных участков

За принятие законопроекта №3190 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно снятия искусственных ограничений на реализацию права на приватизацию и получения в пользование земельных участков» проголосовали 170 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Последующие предложения спикера Андрея Парубия о возвращении документа на доработку в Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений и субъекту законодательной инициативы также не нашли поддержки у депутатов.

Представляя законопроект, заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко отметил, что данный законопроект снимет искусственные ограничения на реализацию права на приватизацию.

«По мнению комитета, утверждение этого законопроекта позволит оптимизировать процедуру оформления прав на земельные участки под недвижимым имуществом, поспособствует строительству инфраструктурных объектов, обеспечит права физических и юридических лиц получить землю для градостроительных нужд в собственность и пользование. Также, создаст почву для увеличения доходов местных бюджетов. Прошу поддержать решение комитета», - отметил он.

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Нормы документа предусматривают предоставление органам исполнительной власти и органам местного самоуправления возможность передавать в собственность и пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности при отсутствии детального плана или плана зонирования в случае, если на земельном участке находится здание в собственности лица, которому передается участок, и при строительстве линейных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

А также органы местной власти могут оформить приватизацию земельных участков, предоставленных ранее в пользование, и продлить договоры аренды.

Этот вопрос вызвал ряд замечаний народных депутатов, в частности, Егора Соболева и лидера фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко, которые утверждали, что это создает предпосылки к «варварской» застройке и коррупции. Однако, по мнению авторов законопроекта, такие заявления депутатов являются безосновательными, поскольку законопроект позволит гражданам Украины приватизировать земельные участки, так как не все местные бюджеты имеют возможность на изготовление градостроительной документации, а по закону запрещено приватизировать земельные участки в случае отсутствия такой документации.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности», планирование территорий на местном уровне осуществляется путем разработки и утверждения генеральных планов населенных пунктов, планов зонирования территорий и детальных планов территории, их обновления и внесения в них изменений. Основным видом градостроительной документации на местном уровне является генеральный план населенного пункта. План зонирования территории населенного пункта может быть разработан в составе генерального плана этого населенного пункта. Законом также предусмотрено, что финансирование работ по планированию территорий населенных пунктов, районов в городах, кварталов, проведение градостроительного мониторинга, создание и ведение градостроительного кадастра соответствующих территорий, осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов или других источников, не запрещенных законом. Исходя из изменений, внесенных в ч. 3-4 ст. 24 Закона, которые вступили в силу с 1 января 2013 года, в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территории, изменение целевого назначения и передача земельных участков из земель государственной и коммунальной собственности в пользование или собственность, запрещается.