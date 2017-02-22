Ввод в эксплуатацию жилья в Украине за год сократился на 15%

Объем ввода в эксплуатацию жилья в Украине (без учета оккупированного Крыма) в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 15,2% – до 9,367 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеМинрегион хочет строить недорогое муниципальное арендное жилье

По данным Госстата, в городах в прошлом году введено в эксплуатацию 6,5 млн кв. м, в сельской местности – 2,86 млн кв. м. При этом 43,7% из общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 56% – в домах с двумя и более квартирами и 0,3% – в общежитиях.

Всего в прошлом году введено в эксплуатацию 112,6 тыс. квартир, средняя площадь которых составила 80,2 кв. м.

За счет средств госбюджета за отчетный период введено всего лишь 30,3 тыс. кв. м жилья (0,3% от общего объема), что на 42,3% меньше уровня 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине по сравнению с 2014 вырос на 13,3% – до 11 млн кв. м.