Земля в пригороде Киева продолжает дешеветь

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 12 января т.г. снизилась на 0,73%, или на 38 долл. – до 5 136 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,65% (52 долл.) – до 7901 долл./сотка, Обуховском – на 0,79% (49 долл.) – до 6150 долл./сотка, Бориспольском – на 0,57% (31 долл.) – до 5436 долл./сотка, Броварском – на 0,38% (16 долл.) – до 4200 долл./сотка, Васильковском – на 1,17% (44 долл.) – до 3706 долл./сотка, Вышгородском – на 0,54% (22 долл.) – до 4078 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1% (20 долл.) – до 1980 долл./сотка, Макаровском – на 1,36% (33 долл.) – до 2397 долл./сотка; Бородянском – на 2,41% (67 долл.) – до 2711 долл./сотка; Фастовском – на 1,72% (29 долл.) – до 1659 долл./сотка и Барышевском районе – на 1,88% (31 долл.) – до 1621 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 18%, Бориспольском – 12%, Васильковском – 11%, Киево-Святошинском – 12%, Броварском – 11%, Обуховском – 9%, Бородянском – 5%, Вышгородском – 8%, Кагарлыкском – 5%, Барышевском – 4%, Фастовском – 5%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за 2008 год снизилась на 11,78%, или на 691 долл. – до 5 173 долл. за сотку.