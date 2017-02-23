Долги киевлян за тепло с начала года выросли на 20%

Общая задолженность столичных потребителей электроэнергии перед компанией "Киевэнерго" с начала 2017 года выросла на 19%, или 896,8 миллиона гривень, и по состоянию на 1 февраля превысила 4,736 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба компании.

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"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 февраля 2017 превысила 4 736,0 миллионов гривень и выросла с начала 2017 года на 896,8 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Потребители Шевченковского и Печерского районов остаются крупнейшими должниками "Киевэнерго", их задолженность на 1 февраля составила 612,9 миллиона гривень и 408,6 миллиона гривень соответственно.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.