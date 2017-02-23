В Украине объем сделок купли-продажи жилья за год вырос на 20%

Нотариусы Украины в 2016 году заверили почти 258,7 тысяч договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что почти на 20% превысило показатели 2015 года. В Киеве объем сделок купли-продажи жилья в прошлом году также вырос на 20% по сравнению с 2015 годом — до 36,690 тыс. сделок.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в Министерстве юстиции Украины.

«Согласно «Отчету государственных и частных нотариусов»: в 2016 году нотариусами Украины было удостоверено 258 738 договоров купли-продажи недвижимого имущества, нотариусами города Киева удостоверено 36 690 договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 20 182 таких договоров», - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что в 2015 году нотариусами Украины было удостоверено 215 697 договоров купли-продажи недвижимого имущества, нотариусами города Киева - 29 288 договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 16 078 таких договоров.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, отмена фиксированного минимального размера оплаты услуг за нотариальные удостоверения сделок для приватных нотариусов снизит стоимость нотариальных услуг примерно на 30% из-за увеличения конкуренции.

Справка УНИАН. Договор купли-продажи - договор, по которому продавец обязуется передать имущество в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (Гражданский кодекс Украины, ст. 655).