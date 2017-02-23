Киевлян предупреждают о желто-зеленой воде из кранов

В Киеве с 27 февраля по 10 марта планируется проведение испытаний тепловых сетей в Днепровском и Дарницком районах с применением органического красителя.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Работы будут осуществляться с целью выявления утечек теплоносителя путем применения органического красителя – флуоресцеина. Краситель не является токсичным веществом и не вреден для организма», - уверяют в КГГА.

ООО «Евро-Реконструкция» получило на проведение указанных работ соответствующее разрешение главного управления Госпотребслужбы Украины в Киеве, говорится в сообщении.

В то же время в КГГА предупреждают, что «в результате проведения испытаний в квартирах жильцов указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета».