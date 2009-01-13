Правительство хочет дать кредиты инвесторам гостиниц к Евро-2012

Правительство намерено предоставить кредиты из средств МВФ и ЕБРР инвесторам строительства гостиниц к Евро-2012, которые пострадали в результате экономического кризиса и чьи проекты оказались перед угрозой остановки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра культуры и туризма Юрий ЗУБКО на пресс-конференции "Евро-2012 в контексте украинского туризма".

“На сегодняшний день предпринимаются необходимые шаги правительством и за счет тех средств, которые будут привлечены от международных институтов, то есть от Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, то есть со второго транша этих средств, планируется кредитование тех объектов гостиничного строительства, тех инвесторов, которые нуждаются в предоставлении этих кредитов”, - сказал Ю.ЗУБКО. Он отметил, что это, фактически, долгосрочные кредиты, поскольку в отличие от жилищного строительства, окупаемость строительства гостиниц составляет 7-10 лет.

По словам заместителя министра, проектно-сметные этапы по большинству объектов размещения к Евро-2012 сегодня выходят на финишную линию, но проблема в том, что практический все они реализуются за инвестиционные средства. “В условиях экономического кризиса сегодня есть большая проблема нереализации тех или иных проектов, которая зависит от общего экономического положения тех или иных инвесторов или инвестиционных компаний, которые планировали строить гостиницы”, – отметил он.

Ю.ЗУБКО информировал, что на сегодняшний день Министерство культуры и туризма собирает информацию из всех принимающих регионов и обобщает ее. По планам министерства, “приблизительно на конец весны инвесторы, которые нуждаются в кредитовании, получат средства за счет решений правительства из тех средств, которые сегодня остаются от международных финансовых институтов и должны пойти, в том числе, на подготовку объектов Евро-2012”.

Отвечая на вопрос журналистов относительно сроков кредитования и определения инвесторов, которые должны получить помощь государства, заместитель министра отметил, что в мае УЕФА окончательно определит города, которые будут принимать матчи чемпионата. И проекты строительства гостиниц именно этих городов, которые входят в Государственную целевую программу подготовки к Евро-2012, получат кредиты. Кроме того, до конца мая в министерстве смогут собрать всю необходимую информацию, обобщить ее и проверить.

Со своей стороны, председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ сообщил, что в целом к Евро-2012 предусмотрено переоснащение, реконструкция и строительство 306 объектов размещения. По его словам, сейчас уже заключены договоры с приблизительно 240 инвесторами, которые обязались вложить около 46 млрд. грн. в эти проекты.

Он также сообщил, что по состоянию на данное время в стадии строительства находится 31 объект размещения, в частности 13 в Киеве, по три в Одессе, Днепропетровске и Харькове, по четыре в Донецке и Львове, и два в Полтаве. "Это то, что сегодня строится реально и это показательно", - отметил А.ПАХЛЯ.