ОСМД увеличили объем кредитов на утепление домов в 4 раза

Организации совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличили в 4 раза объем привлечения кредитных средств на утепление многоквартирных домов – до 3,3 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения со ссылкой на главу ведомства Сергея Савчука

«За январь-февраль 2017 года ОСМД и ЖСК (жилищно-строительные кооперативы – УНИАН) привлекли 3,3 млн грн на внедрение энергоэффективных мероприятий в своих домах. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выросло и количество ОСМД, которые участвуют в программе. В 2017 году у нас уже 33 ОСМД-участника, тогда как в прошлом году за этот период - только 12», - цитирует пресс-служба Савчука.

По его словам, несомненным фактом является повышенная осведомленность граждан о преимуществах внедрения энергоэффективных мероприятий: замена окон на энергоэффективные, установка приборов учета тепла, обустройство ИТР, утепление домов и тому подобное, а главное, что на реализацию этих мероприятий все эти семьи получают существенную безвозвратную финансовую помощь от правительства и местных властей.

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Также сообщается, что за последнюю неделю еще 4 ОСМД привлекли более 400 тыс. грн на различные энергоэффективные мероприятия.

«Всего с начала действия программы ею воспользовались 664 ОСМД, использовав более 80 млн грн на утепление домов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, банки с октября прошлого года возобновили выдачу «теплых» кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования с 35-процентным возмещением, которую с июля временно остановили, поскольку государственных средств, предусмотренных на эти цели, хватило для выплаты компенсации только по кредитам, выданным до 5 июля.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

В конце декабря 2016 года Госэнергоэффективности сообщило, что украинские банки с начала реализации программы «теплых» кредитов выдали займы 600 ОСМД на общую сумму 74,5 млн грн.