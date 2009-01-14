Цены на коттеджи под Киевом снизилась

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 13 января т.г. снизилась на 1,08% (17 долл.) – до 1 531 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения в 198 тыс. 743 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за этот период снизилась на 1% (18 долл.) – до 1 788 долл./кв. м при средней стоимости в 268 тыс. 259 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 19 долл., до 1744 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 21 долл., до 1683 долл./кв. м; Вышгородском – на 13 долл., до 1311 долл./кв. м; Васильковском – на 16 долл., до 1272 долл./кв. м; Бориспольском – на 14 долл., до 1657 долл./кв. м; Макаровском – на 12 долл., до 1007 долл./кв. м; Броварском – на 10 долл., до 1290 долл./кв. м и Бородянском районе – на 10 долл., до 1194 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе – 19%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 12%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 9%, Броварском – 11%, Макаровском – 17%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за 2008 год снизилась на 3% (48 долл.) – до 1 547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).