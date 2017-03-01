В Киеве подорожало новое жилье, но подешевела "вторичка"

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в феврале 2017 года по сравнению с январем увеличилась на 0,1% – до 23,319 тыс. грн/кв. м, по сравнению с февралем 2016 года цены уменьшилась на 0,8%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

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По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего выросла стоимость квартир бизнес-класса – на 1,8%, до 29,9 тыс. грн/кв. м и эконом-класса – на 0,5%, до 16,63 тыс. грн/кв. м. Немного подорожали квартиры премиум-класса – на 0,3%, до 45,86 тыс. грн/кв. м, а квартиры комфорт-класса – на 0,4%, до 21,67 грн/кв. м.

Наиболее ощутимо выросли цены на квартиры в Подольском, Святошинском и Деснянском районах столицы – на 4,2%, 3,5% и 3,2% соответственно, в то время как стоимость квартир в Дарницком, Печерском и Голосеевском районах снизилась на 1,5%, 0,3 и 0,1% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 57 операторов в 160 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 37%. На новостройки бизнес-класса приходилось 25,5%, комфорт-класса – 25,5%, а премиум-класса – 12% от общего количества.

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При этом в феврале были приостановлены либо прекращены продажи квартир в 5 новостройках.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в феврале 2017 года уменьшилась на 2,2% по сравнению с январем 2017 года и составила 34,97 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 0,7%, – до 1277 долл./кв. м.

Также сообщается, что по сравнению с февралем 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 12,2%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 12,7%.

По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья по сравнению с январем 2017 года уменьшились на 2,5%, в дешевом – на 1%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 1% в дорогом сегменте и выросли на 0,6% – в дешевом.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подешевели 2-комнатные квартиры – на 2,2%, до 36,1 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 3-комнатных квартир в столице уменьшилась на 2%, до 35,6 тыс. грн/кв. м, 1-комнатных – на 1,9%, до 32,2 тыс. грн/кв. м, а 4-комнатных – на 1,8%, до 39,5 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 2,3% и составило 21,4 тыс. квартир.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 30%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 32% и 4-комнатные – 6%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в январе 2017 года увеличилась на 2% по сравнению с декабрем 2016 года и составила 35,75 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 1,7% – до 1286 долл./кв. м.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 1,4% – до 23,3 тыс. грн/кв. м, по сравнению с январем 2016 года цены выросли на 0,9%.