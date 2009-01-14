Подорожание газа увеличит тарифы ЖКХ более чем в два раза

При стоимости газа в 450 долл. за 1 тыс. куб. м тарифы на коммунальные услуги для населения вырастут более чем в два раза.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Верховной Рады Александр Попов.

По его расчетам, месячная стоимость коммунальных услуг, которая для жителя 1-комнатной квартиры (35 кв.м) в ноябре 2008 г. составляла 202,2 грн., при увеличении стоимости газа до 450 долл. вырастет в 2,2 раза - до 454 грн., для жителей 2-комнатной квартиры (3 человека на площади 50 кв.м) – в 2,3 раза, с 382,8 до 885 грн., для жителей 3-комнатных квартир (4 человека на площади 65 кв.м) – в 2,3 раза, с 503,7 до 1160 грн.

Если цена на газ будет зафиксирована на уровне 418 долл., стоимость коммунальных услуг для 1-комнатных квартир увеличится в 2 раза – до 404,6 грн., 2-комнатных квартир – в 1,6 раз больше 839,6 грн., 3-комнатных квартир – в 2,1 раз больше – 1087 грн.

При установлении стоимости газа в 250 долл., плата за ЖКП для жителей одно-, двух- и трехкомнатных квартир увеличится в 1,3 раза - до 268,8 грн., 533,9 грн. и 699,9 грн., соответственно.

В случае, если цена на газ будет составлять 230 долл., тарифы на коммунальные услуги для проживающих в 1-комнатных квартирах вырастут в 1,2 раза - до 252 грн., 2-комнатных – в 1,2 раза - до 497 грн., а 3-комнатных – в 1,3 раза - до 663,7 грн.

При этом А.Попов пояснил, что две трети стоимости коммунальных услуг составляет плата за горячую воду и тепло, а их стоимость, в свою очередь, на 70% зависит от стоимости газа, который покупают предприятия теплокоммунэнерго.