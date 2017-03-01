Украинцы не смогут платить повышенные тарифы – эксперт

Об этом заявил экономист, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, комментируя рост тарифов на электроэнергию с 1 марта.

«Любое решение в тарифной или налоговой политике должно иметь логику. Если послушать представителей НКРЕКП, то повышение тарифов должно сделать их рыночными. Но в Украине нет свободного рынка электроэнергии. Есть монополисты в производстве электроэнергии. Есть монополисты в поставке. Есть монополисты на рынке энергоносителей, угля и газа. Соответственно рынка не может быть в принципе. И непонятно, что кроется под понятием «рыночная цена». Зато есть прямые негативные последствия такой политики», - сказал Виталий Скоцик.

Экономист напомнил, что за прошлый год задолженность населения за услуги ЖКХ выросла более чем в два раза.

«За прошлый год на 12,5 млрд грн., или более чем в два раза, возросла задолженность населения по оплате услуг ЖКХ. Вопрос, что будет дальше, когда на 25 % подорожала электроэнергия, остается риторическим. Люди будут платить меньше. Меньше получат энергогенерирующие предприятия. Проблема лишь усугубится», - считает Виталий Скоцик.

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Лидер Аграрной партии отметил, что начинать нужно не с тарифов, а с устранения коррупции в энергетическом секторе.

«Начинать надо с ликвидации различных серых схем вроде «Ротердам+», когда за украинский уголь платят, как за импортируемое, а мы остаемся зависимыми от российских энергоносителей и тех, что завозятся из оккупированных территорий. Начинать надо с устранения искусственных олигархических монополий, которые признает даже Министр угольной промышленности. Тогда будет конкуренция за эффективное производство. Начинать надо с прозрачного формирования тарифов, которое должно находиться в руках местного самоуправления. Только на местах могут определить реальную платежеспособность населения и найти золотую середину между желаниями производителей и возможностями людей. В противном случае будут массовые неплатежи и еще большие долги. Уже сейчас есть случаи, когда тепло на альтернативной энергетике можно покупать на 30-35 % дешевле, чем у монополистов. Но этим людям не дают работать, не дают работать миниГЭС», - отметил Виталий Скоцик.

Однако ключевой, по его мнению, должна быть разумная налоговая политика, которая будет стимулировать развитие предпринимательства и повышение доходов населения.

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«Пока украинец беден, он не сможет платить. До сих пор власть сделала все, чтобы он только оскудевал. Усилила налоговое давление практически на все отрасли. Ввела дополнительные сборы со «спящих предпринимателей». Все это ведет к сокращению рабочих мест, снижению доходов домохозяйств. И снижение платежей за комуслуги, потому что человек будет платить в первую очередь за то, от чего зависит ее жизнь – за питание. Если же власть попытается давить на людей, то получим социальный взрыв, которого может не пережить Украина в состоянии войны», - сказал Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул, что другого выхода, как перевыборы, нет, потому что у нынешней власти не видно профессионального подхода к проблемам.

«Ложь, популизм, полная профнепригодность. Это то, что характеризует нынешний управленческий аппарат. Его нужно менять через выборы и немедленно, иначе добьют экономику, а с ней и людей», - подытожил Виталий Скоцик.