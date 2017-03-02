В Украине жилищные субсидии получили 7,4 миллиона семей

Программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне воспользовались 7,4 млн семей.

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Об этом в ходе заседания коллегии Министерства социальной политики сообщил глава министерства Андрей Рева.

«На протяжении текущего отопительного сезона 7 млн 400 тыс. домохозяйств получили государственную поддержку», – сказал министр.

По словам Ревы, принятые в 2016 году изменения направлены на оптимизацию системы жилищных субсидий и реализованы в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.