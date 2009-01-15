Аренда квартир в Киеве подешевела

За текущий год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 3,63% (22 долл.) - до 585 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании "SV Development", за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 18 долл. - до 564 долл., 2-комнатных – на 19 долл. – до 827 долл., 3-комнатных – на 32 долл. – до 993 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 20 долл. – до 450 долл., 2-комнатных – снизилась на 33 долл. – до 825 долл., 3-комнатных – снизилась на 29 долл. – до 961 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 28 долл. – до 385 долл., 2-комнатных – на 32 долл. – до 491 долл., 3-комнатных – на 38 долл. – до 716 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 9 долл. - до 413 долл., 2-комнатных – снизилась на 18 долл. – до 511 долл., 3-комнатных – снизилась на 12 долл. – до 672 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 16 долл. – до 384 долл., 2-комнатных – снизилась на 25 долл. – до 477 долл., 3-комнатных – снизилась на 27 долл. – до 581 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 20 долл. – до 382 долл., 2-комнатных – снизилась на 23 долл. – до 488 долл., 3-комнатных – снизилась на 16 долл. – до 590 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 18 долл. – до 412 долл., 2-комнатных – снизилась на 16 долл. – до 501 долл., 3-комнатных – снизилась на 21 долл. – до 588 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 18 долл. – до 412 долл., 2-комнатных – снизилась на 21 долл. – до 479 долл., 3-комнатных – снизилась на 13 долл. – до 596 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 19 долл. – до 412 долл., 2-комнатных – снизилась на 11 долл. – до 501 долл., 3-комнатных – снизилась на 24 долл. – до 584 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 12 долл. – до 400 долл., 2-комнатных – на 18 долл. – до 490 долл., 3-комнатных – снизилась на 21 долл. – до 579 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 14%, Печерском – 11%, Дарницком – 13%, Оболонском – 12%, Днепровском – 6%, Соломенском – 14%, Голосеевском – 5%, Святошинском – 7%, Деснянском – 6%, Подольском – 12%.

Как сообщал УНИАН, за 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% (368 долл.) - до 607 долл. за квартиру в месяц.