Ответственность за незаконное строительство усилена – ГАСИ

Закон №1817-VIII, подписанный президентом Петром Порошенко, повышает ответственность органов госархстройконтроля за предоставленные застройщику разрешительные документы. Об этом сообщил глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Цензор.

По его словам, ранее недобросовестные застройщики, используя пробелы в законодательстве, сознательно занижали категорию сложности. Таким образом они могли строить объекты по упрощенному декларативному принципу. При этом должностные лица органов госархстройконтроля, регистрируя декларативные документы, обязаны были проверять только полноту указанных данных, а не их содержание. Соответственно нарушение нередко проявлялись уже на этапе законченного строительства. С принятием изменений в градостроительное законодательство ситуация в корне меняется.

"Разрешение на строительство жилых комплексов, многоэтажек, торгово-развлекательных комплексов будет выдаваться только после проверки полного пакета документов. А прохождения строительной экспертизы сделает невозможным стремление некоторых застройщиков сэкономить на качестве и безопасности застроек. Конечный инвестор получит в конце концов четкое понимание, что и где он покупает и как это законно", – отметил Кудрявцев.

Теперь если застройщик вносит изменения в проект, достраивает паркинг или убирает ранее заявленную детскую площадку, он должен сообщить об этом в течение трех дней. Иначе строительные работы приостанавливаются до выяснения законности таких изменений.

Кроме того, новый закон повышает штрафные санкции для нарушителей градостроительного законодательства. "По некоторым позициям штрафы увеличены в четыре раза, что должно стимулировать застройщиков работать честно", – подчеркнул Кудрявцев.

Также сообщается, что в Киевсовете заявляют, что в столице более чем на 200 стройплощадках строительные работы ведутся незаконно.