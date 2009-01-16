МинЖКХ намерено привлечь кредиты

Министерство по вопроса жилищно-коммунального хозяйства ведет переговоры с международными банками для привлечения кредитных ресурсов в отрасль.

Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексе КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, переговоры о привлечении кредитов ведутся с Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Министр не уточнил общий объем планируемых к привлечению кредитных ресурсов.

При этом он отметил, что предприятия ЖКХ не смогут брать кредиты из-за того, что не умеют готовить проекты и тарифы на ЖКП у них ниже экономически обоснованных, а «если банк не увидит окупаемости, он не даст денег».

В то же время, на сегодня ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредитных средств семи городам на общую сумму 160 млн. евро. В частности, ведутся переговоры по реализации пилотного проекта по теплоснабжению на 8 млн. евро в Энергодаре, по теплоснабжению на 12 млн. евро в Ивано-Франковске, двух проектов по водо- и теплоснабжению по 10 млн. евро каждый во Львове, по общественному электротранспорту на 30 млн. евро во Львове и на 50 млн. евро в Одессе, по реконструкции системы центрального отопления на 15 млн. евро в Луганске и проекты по повышению эффективности использования энергии на 12 млн. евро и развитию общественного транспорта на 13 млн. евро в Запорожье.

При этом А.КУЧЕРЕНКО отметил, что в стадии реализации находится проект Всемирного банка по предоставлению кредитных средств на 140 млн. млн. долл. Средства предоставляются на 20 лет с 5-летним льготным периодом под 4,01% годовых. На сегодня проекты по развитию городской инфраструктуры реализуются в Одессе (на 28,39 млн. долл.), Чернигове (14,83 млн. долл.) и Ивано-Франковске (7,17 млн. долл.). Еще около 25 городов конкурируют между собой на реализацию энергосберегающих инвестпроектов в рамках проекта ВБ.

По словам министра, после того, как 20% средств (28 млн. долл.) будут освоены коммунальными предприятиями, существует возможность увеличить кредитную линию до 400 млн. долл, а в перспективе – до 1 млрд. долл.

Для содействия коммунальным предприятиям в подготовке проектов для Всемирного банка министерством было создано Агентство развития жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о займе в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект реализуется путем отбора и дальнейшей финансовой поддержки наиболее актуальных инвестпроектов в сфере водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых бытовых отходов. Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.