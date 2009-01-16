Министерство ЖКХ намерено возобновить контрольные функции

Министерство по вопросам жилищно-коммунального предприятия намерено возобновить контрольные функции над предприятиями отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, министерство готовит пакет документов, чтобы в рамках законодательства усилить контроль над предприятиями ЖКХ, «реально влиять» на принятие решений, инвестпроекты, на процесс контроля за ЖЭКами, энергосбережением и т.д.

«Мы не хотим ничего забирать, они (предприятия ЖКХ - УНИАН) будут коммунальными. Но эти предприятия являются жизнеобеспечивающими, и мы не можем просто устраниться. Мы будем усиливать влияние министерства, правительства на эти предприятия исключительно с одной целью – бесперебойного предоставления услуг», - сказал министр.

А.КУЧЕРЕНКО считает систему управления в отрасли неэффективной и тупиковой, а отрасль - неуправляемой.

«Сегодня государство утратило рычаги влияния на ситуацию, в первую очередь в жилищно-коммунальной сфере», - добавил он.

Вместе с тем, по мнению министра, сегодня жилищно-коммунальное хозяйство становится инвестиционно привлекательным, поскольку население перестало инвестировать в рынок недвижимости. «Но люди никогда не позволят себе не платить за жилищно-коммунальные услуги, потому что будет коллапс», - подчеркнул министр.