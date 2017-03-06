Минрегион отобрал объекты на прифронтовых территориях, которые восстановят за кредитные средства

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) совместно с Европейским инвестиционным банком отобрало 69 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в прифронтовых территориях на сумму 628 млн грн, сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на заместителя главы ведомства Романа Чуприненко.

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«В рамках проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» первые 69 проектов по восстановлению и ремонту школ, детских садов, больниц, реабилитационных центров и административных зданий определены и утверждены правительством на сумму 628 млн грн», - цитирует Чуприненко пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, на 43 проекта уже подписаны соглашения о передаче средств займа, а по 13 проектам завершены тендерные процедуры.

«Сейчас приближаемся к фазе начала реализации отобранных проектов, и мы очень рады появлению дополнительной международной поддержки Европейского инвестиционного банка и ПРООН (Программа развития Организации объединенных наций – УНИАН)», – цитирует Чуприненко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон №346-VIII «О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины»)», согласно которому ЕИБ предоставит Украине кредит в размере 200 млн евро на реализацию в течение 2015-2020 годов ряда мер для преодоления негативных последствий геополитических событий в восточных регионах Украины, в том числе для обеспечения нужд внутренне перемещенных лиц, восстановления главных инфраструктурных объектов на территории районов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины.