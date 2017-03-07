В Кабмине планируют до 2025 года термомодернизировать около 40% домов

Меры по комплексной термомодернизации жилья (установка счетчиков, утепление наружных стен, модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения, установка индивидуального отопления и пр.) должны быть проведены в 40% домов до 2025 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра – главу Минрегиона Геннадия Зубко.

«К 2025 году в 40% домов должна состояться термомодернизация. Сегодня в среднем один квадратный метр дома потребляет 180 кВт в год. Ставим целью тратить 60-80 кВт», - цитирует Зубко пресс-служба.

По его словам, 2017 год должен быть ключевым для установления 100% приборов домового учета.

«Учет дает не уменьшение потребления, а справедливо насчитывает энергию, которую потребляют граждане. Поэтому мы призываем, что первым шагом домохозяйство должно установить индивидуальный тепловой пункт», - цитирует Зубко пресс-служба.

При этом вице-премьер отметил, что наибольший эффект даст термомодернизация подачи тепла в дом.

«Наибольший эффект начинается с регулирования подачи тепла в дом. Второе - утепление мест общего пользования. И утепление непосредственно - внутри. Следующими шагами работы будет дополнительное внедрение возможностей применения возобновляемых источников энергии», - цитирует Зубко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук отмечал, что проведение мер по комплексной термомодернизации жилья может увеличить его стоимость на 25%.

А вице-премьер Геннадий Зубко считает, что термомодернизация жилья по программе Фонда энергоэффективности даст возможность украинским семьям экономить от 20% до 60% платежей за газ, тепло и горячую воду.