В Украине на 11,5% продолжает дорожать строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 11,5%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 14,5%, а также в сфере возведения нежилых домов – на 13%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – на 9,8%.

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При этом стоимость СМР в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросла на 0,8% (в декабре стоимость по отношению к ноябрю выросла на 0,9%).

Наибольший рост цен на СМР в январе зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений – на 1,3%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.