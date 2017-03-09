В Украине на 11,5% продолжает дорожать строительство
Стоимость строительно-монтажных работ в Украине в январе выросла на 11,5%.
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 11,5%, сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 14,5%, а также в сфере возведения нежилых домов – на 13%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – на 9,8%.
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При этом стоимость СМР в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросла на 0,8% (в декабре стоимость по отношению к ноябрю выросла на 0,9%).
Наибольший рост цен на СМР в январе зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений – на 1,3%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.