Нацбанк предлагает усовершенствовать оплату коммунальных услуг

Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, в рамках этой услуги ЖЭК или другой центр услуг формирует электронную квитанцию, которая сразу попадает в банк пользователя услуг, а соответствующий клиент банка получает сообщение с предложением автоматически оплатить по квитанции. Оплата происходит после подтверждения клиентом операции в зависимости от настроек в онлайн-банкинга.

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Среди преимуществ услуги НБУ выделил оплату без «физического» присутствия в банке, удобство проведения платежей, возможность операций с помощью онлайн-сервисов в режиме 24/7, снижение вероятности штрафных санкций за несвоевременную оплату счетов, сокращение очередей в отделениях банков, автоматизацию процессов, сокращение бумажных документов и операционных затрат банков.

Нацбанк отметил, что подобная услуга успешно работает в странах Европейского Союза и США. В частности, в Нидерландах через Direct Debit проходит почти 45% всех банковских трансакций, а в Великобритании счета Direct Debit служат для оплаты 73% коммунальных платежей. В Украине услуга пока не получила широкого распространения, однако уже используется некоторыми платежными системами и банками.

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По информации регулятора, для полноценного функционирования услуги необходимо разработать стандартную форму квитанций для оплаты коммунальных услуг и обеспечить ее формирование в электронном виде всеми поставщиками этих услуг, что возможно при тесном сотрудничестве НБУ, Минэкономики, Минрегиона, банков и агрегаторов платежных услуг.

В сообщении отмечается, что Нацбанк с 2016 работает над воплощением концепции cashless-экономики в Украине, предполагающей снижение доли наличных расчетов и сокращение наличности в экономике, и услуга Direct Debit предусмотрена этой концепцией.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в рамках концепции cashless-экономики планирует снизить объем наличных денег в обращении с 13,4% ВВП в 2016 году до 9,5% ВВП в 2020 году.