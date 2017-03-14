Швейцария хочет ужесточить правила покупки недвижимости для иностранцев

Правительство Швейцарии объявило о планах ограничить возможности приобретения местных квадратных метров для граждан стран за пределами Европы.

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Согласно черновой редакции законопроекта, покупка недвижимости в Швейцарии для тех, кто живет за пределами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), будет требовать особого согласования с властями.

Об этом пишет Prian.ru со ссылкой на Swissinfo.ch.

Кроме того, зарубежным собственникам квартир в Швейцарии, которые не являются гражданами ЕС или EFTA, придется продать эту недвижимость в случае переезда из альпийской страны. Исключение будет сделано только для тех, кто является членом строительной ассоциации.

Наконец, в закон может быть внесено требование о запросе формального разрешения на приобретение коммерческой недвижимости в Швейцарии.