"Надра Украины" подала кассационную жалобу для возвращения "Межигорья" в госсобственность - Семерак

Национальная акционерная компания "Надра Украины", находящаяся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов, подала кассационную жалобу на договор мены, на основании которого экс-руководство госкомпании передало "Межигорье" частной компании, после чего территория оказалась под контролем семьи Виктора Януковича.

Об этом сообщил глава Минприроды Остап Семерак на брифинге в Киеве.

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"Сегодня Министерство природы и я как глава Минприроды обращаемся в суд, чтобы "отмотать пленку назад" и начать процедуру возвращения в государственную собственность объектов, которые принадлежали Минпприроды, в сфере управления которого находилась и находится НАК "Надра Украины". Как министр я дал поручение НАК "Надра Украины" обратиться с кассационной жалобой для признания недействительным договора мены", - сказал он.

По словам министра, в 2007 году приказом Минприроды "Межигорье" было передано в управление НАК "Надра Украины", которая в свою через договор мены передала госсобственность частной компании "Мединвесттрейд". После этого через долговые операции "Межигорье" было передано другой частной компании - "Танталит", которую связывают с семьей Януковича, а компания "Мединвесттрейд" в 2011 году была обьявлена банкротом. При этом "Танталит" до сих пор является формальным собственником "Межигорья", однако управлением территорией занимаются гражданские активисты, а государство не выделяет деньги на его содержание.

Также Семерак подчеркнул, что срок подачи кассационной жалобы прошел, однако юридическая позиция министерства и госкомпании "Надра Украины" состоит в том, что заинтересованные в отчуждении "Межигорья" лица находились на высоких государственных постах и сознательно затягивали процесс.

"Мы ожидаем, что суд примет это во внимание… По нашим расчетам, суд приступит к рассмотрению жалобы до конца этой недели", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 3 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-глава Государственного управления делами Игорь Тарасюк является подозреваемым в уголовном производстве "по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", общей стоимостью 540 миллионов гривень". Тарасюк был руководителем Госуправления делами с 2005 по 2010 год.

Также Генпрокуратура в октябре прошлого года уведомила о подозрении в причастности к завладению резиденцией "Межигорье" сына экс-президента Украины Александра Януковича.