В Украине запустили онлайн регистрацию декларации о готовности объекта строительства

Государственная архитектурно-строительная инспекция совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства при поддержке ОБСЕ запустила услугу регистрации декларации готовности объекта строительства к эксплуатации онлайн.

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Об этом сообщил глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев на брифинге в Киеве.

«Сервис предоставит возможность гражданам, без очередей и устраняя возможность коррупции, подать декларацию онлайн», - сказал он.

По словам Кудрявцева, услуга для граждан Украины будет бесплатной.

В свою очередь, глава Госагентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко, присутствовавший на брифинге, отметил, что введение нового онлайн-сервиса является частью комплексной программы электронизации госуслуг в сфере строительства.

«Это уже седьмая по счету электронная госуслуга в сфере строительства. Теперь граждане могут начать и завершить строительство объектов (I-III категории - УНИАН), оформляя необходимые документы онлайн», - отметил Рыженко.

При этом координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба, также присутствовавший на брифинге, подчеркнул, что организация избирательна в выборе проектов для предоставления поддержки, однако новая онлайн-услуга позволит значительно упростить рядовым гражданам получение госуслуг.

«Конечно, электронные услуги нельзя рассматривать как исчерпывающее средство в борьбе с коррупцией. Но в то же время, электронные услуги в сфере строительства позволят гражданам взаимодействовать с государственными органами более качественно», - сказал Верба.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году почти 50 тыс. объектов строительства было введено в эксплуатацию на основании декларации.