Рада увеличила до 50% компенсацию стоимости жилья для участников АТО

За принятие соответствующего законопроекта №4550 "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства (относительно реализации государственных жилищных программ)" во втором чтении проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйств Петр Сабашук, докладывая по законопроекту, отметил, что документ предусматривает предоставление дополнительных преференций перемещённым гражданам и участникам антитеррористической операции в рамках реализации программы доступного жилья и льготного ипотечного кредитования.

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"Этим законом мы дадим доступ воинам АТО к жилищным программам, которые финансируются из центрального бюджета и могут финансироваться из местных бюджетов. Также этим законом мы даем доступ внутренне перемещённым гражданам к жилищной программе", – сказал Сабашук.

Согласно пояснительной записке, предлагается, чтобы размер государственной поддержки по программе доступного жилья для уязвимых слоев населения, ранее установленный на уровне 30% от стоимости приобретаемого объекта, мог меняться в зависимости от категории граждан, имеющих право на получение такой поддержки. Так, размер господдержки участников АТО при приобретении жилья предлагается увеличить до 50% его стоимости.

Кроме того, предлагается увеличить с 3% до 7% годовых процентную ставку финансирования по ипотечным кредитам на строительство (приобретение) доступного жилья в случае предоставления кредитов участникам АТО за счет бюджетных средств в рамках целевой программы строительства (приобретения) доступного жилья.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий увеличение компенсации из госбюджета при покупке жилья участниками антитеррористической операции до 50% с ранее предусмотренных 30% его стоимости.

В феврале 2016 года Кабинет министров Украины утвердил разработанную Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства программу предоставления долгосрочных льготных кредитов участникам АТО и вынужденным переселенцам с востока Украины для строительства жилья в сельской местности.

Программа предусматривает предоставление кредита разным социальным категориям сельского населения, в том числе внутренне перемещенным лицам из оккупированной территории, изъявившим желание работать и проживать в сельской местности в соответствии с временной регистрацией в сельских населенных пунктах. Документом предусмотрено первоочередное предоставление кредитов участникам боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.