Ставка по ипотечным кредитам выросла почти в 2 раза

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам с января по декабрь 2008 года выросла в 1,9 раза - до 23,44% (по состоянию на декабрь 2008 года).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила исполнительный директор компании «КредитСвит» Любовь СЛОБОДЕНЮК.

По данным компании, размер минимальной эффективной процентной ставки по ипотеке за прошлый год вырос в 2,05 раза - до 21,75% (по состоянию на декабрь 2008 года).

При этом размер максимальной эффективной процентной ставки в декабре 2008 года составил 25,13%, что в 1,9 раза больше, чем в январе 2008 года.

По расчетам компании, среднегодовая минимальная ставка по ипотечным кредитам составила 13,09%, средняя ставка – 15,90%, максимальная – 20,81%. При этом средняя годовая ставка рассчитывалась только за 10 месяцев 2008 года, так как с ноября практически все банки прекратили выдавать ипотечные кредиты. В ноябре-декабре ипотечные кредиты выдавались исключительно в гривне. В декабре ставки фактически остались на уровне ноября, при этом ипотечные кредиты не выдавались.

По состоянию на 20 января 2009 года только один банк декларирует выдачу ипотечных кредитов – «Астра Банк».

При расчете индикатора компания использовала данные о процентных ставках по ипотечному кредитованию 20 украинских банков, среди которых - «OTP», «Альфа Банк”, “UniCreditBank», «Международный ипотечный банк”, «Надра”, «Правэкс”, «Первый Украинский Международный банк”, «Райффайзен банк Аваль”, «ТАС-Коммерцбанк”, “Укргазбанк”, «УкрСиббанк”, «Укрсоцбанк”, «Universal», “Erste», «SEB», «Электрон банк”, «ВТБ», «Кредитпромбанк», «VAB Банк», «Форум».

Индикатор разработан на основе методологии расчета эффективной процентной ставки по ипотечным кредитам Европейской ипотечной федерации.

Справка УНИАН. Финансово-консультационная компания «КредитСвит» предоставляет услуги профессионального подбора и оформления финансовых продуктов для физических и юридических лиц Украины. Компания работает с 20 украинскими банками.

Цель компании - мониторинг финансового рынка и предоставление конечному потребителю реальной картины кредитных предложений с дальнейшим оформлением финансового продукта на бесплатной основе.