В Кабмине рассказали, как снизить энергопотребление зданий на 20%

Установка индивидуальных тепловых пунктов, которые используются для многоквартирных домов и позволяют вести учет и регулирование подачи тепловой энергии, сможет снизить энергопотребление зданий на 20%.

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Об этом в парламенте сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

«Эффективность первого шага – это установка индивидуального теплового пункта, который уже уменьшает на 20% потребление энергии», - сказал Зубко.

По его словам, стоимость установки такого пункта окупается за 5 лет за счет стоимости сэкономленных энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабмин утвердил концепцию функционирования Фонда, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов, в том числе с помощью установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов. По словам Зубко, фонд может заработать с 1 апреля 2017 года.

Для запуска работы этого фонда необходимо принять ряд законопроектов, а именно «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», «О жилищно-коммунальных услугах», «Об энергетической эффективности зданий» и «О коммерческом учете коммунальных услуг», после чего может быть принят закон «О фонде энергоэффективности».