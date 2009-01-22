СПУ ожидает беспрецедентного роста тарифов ЖКУ

Социалистическая партия Украины начинает подготовку к организации массовых акций протеста против необоснованного повышения жилищно-коммунальных тарифов, сворачивания социальных программ, грубого нарушения конституционных прав граждан.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении секретариата СПУ по поводу газовых переговоров, результатом которых “станет беспрецедентный рост тарифов”.

По словам социалистов, газовый договор с Россией, заключенный премьер-министром Юлией Тимошенко – “это грабеж всего украинского народа, откровенный рэкет украинской экономики”.

В СПУ говорят, что оценку этому деянию должны дать правоохранительные структуры. “Но, к сожалению, нынешняя власть оградила себя от объективного расследования – правоохранительные органы, в сущности, уничтожены, и они работают, по признанию Президента Виктора Ющенко, “под политической крышей”. Поэтому только общественность может выступить судьей обанкротившейся власти”, - говорится в заявлении.

Как отмечают в Соцпартии, “сегодня Ю.Тимошенко галдит о “победе” Украины и своей лично в газовом споре”. “Но о какой победе идет речь?”, - спрашивают социалисты, подчеркивая, в частности, что “пока цена на газ в Европе падает, пока Германия платит за газ 280 долларов за тысячу кубометров, Украина обязалась в первом квартале 2009-го покупать газ по 360 долларов”.

При этом стоимость транзита газа по Украине, отмечают в СПУ, осталась на уровне 2008-го года, тогда как среднеевропейская цена минимум вдвое выше. “Таким образом правительство Украины обязывается за счет народа Украины финансировать РАО “Газпром”, предоставляя неслыханные и необоснованные скидки на транзит газа”, - подчеркивается в заявлении.

По убеждению социалистов, прямым результатом “провальных” переговоров по газу станет беспрецедентный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. “Кроме двукратного увеличения стоимости газа, Украина вынуждена рассчитываться в долларах, что при 40% инфляции приведет к дополнительному росту тарифов. Ведь покупая доллары для расчетов с “Газпромом” по инфляционному курсу, Кабмин будет дополнительно влезать в карман каждого украинца”, - отмечают авторы заявления.

Социалистическая партия выражает решительный протест против “циничной политики правительства Тимошенко, грабительских тарифов и попыток перевести проблемы непутевой власти на плечи украинских налогоплательщиков”.